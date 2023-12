Si parte subito a Razzo, nella quarta giornata del campionato Europeo di nuoto in vasca corta. A Otopeni, in Romania si sapeva che il programma gare avrebbe permesso al ligure Alberto Razzetti di essere uno dei protagonisti. E il ligure non delude le aspettative. Nella prima finale, va subito alla conquista dell’argento nei 200 metri misti in 1’53”09 passando primo nella frazione a farfalla per poi arrendersi al vicecampione del mondo della distanza, Duncan Scott che ha rinunciato ai 200 stile per puntare tutto su questa gara. Non uno qualsiasi il britannico, un oro e cinque argenti olimpici, e un grande crono che ha fatto tremare il primato europeo per tre frazioni per poi chiudere in 1’50”98. Terzo il lituano Rapsys che brucia l’altro britannico, il compagno d’allenamento di Razzetti a Livorno Litchfield, e il campione europeo in carica, il greco Vazaios. Soddisfazione per il Razzo, un po’ di delusione in casa Italia perché gli azzurri sul podio sarebbero potuti essere due se Thomas Ceccon non si fosse fatto squalificare in semifinale.

Due sono invece le medaglie di giornata di Alberto Razzetti. Che dopo neanche un’ora si tuffa in un’altra grande finale altamente dispendiosa come quella dei 200 farfalla. E non da favorito, perché come rivale numero uno c’è Noe Ponti fresco del record europeo ottenuto nella mezza distanza nei giorni scorsi e in gran forma oltre che più riposato rispetto a Razzetti. Lo svizzero che si allena con il coach italiano Massimo Meloni parte subito forte, ma a metà gara l’azzurro passa al comando per dare il via a un testa a testa fino all’arrivo. Solo nelle ultime due vasche Ponti ha preso quel minimo margine sufficiente per garantirgli l’oro, ottenuto in 1’49”71, 39 centesimi di secondi in meno rispetto al ligure di Sestri Levante, tesserato per Genova Nuoto e Fiamme Gialle che si allena a Livorno con Stefano Franceschi. Un doppio Razzo quindi, che non delude le aspettative anche se con un programma di gare diverso avrebbe potuto anche attaccare per il titolo. Il suo Europeo comunque non finisce qui: lo rivedremo anche nei 400 misti, una delle due gare per cui in vasca lunga ha già conquistato il pass olimpico per Parigi.