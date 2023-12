Nella penultima giornata di gare agli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni arriva la tredicesima medaglia per l’Italia di questa spedizione in Romania. Ed è la decima d’argento . Il massimo che si potesse chiedere alla staffetta azzurra composta da A lessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Jasmine Nocentini e Silvia Di Pietro , secondi nella 4x50 stile mista , ossia composta da 2 uomini e due donne. Azzurri secondi con il nuovo record italiano in 1’28’’28 (migliorato il crono del 2014 ottenuto da Luca Dotto, Marco Orsi, Erika Ferraioli e la sempre presente Silvia Di Pietro), alle spalle dell’imprendibile Gran Bretagna , che nuota il nuovo record dei campionati in 1’27’’75 e che di fatto sfrutta e vince grazie alla prima frazione di Ben Proud , che anche nella gara individuale ha dimostrato di poter nuotare ai livelli del record del mondo. Azzurri pressochè perfetti: lanciati in prima frazione da Alessandro Miressi , che con la fatica sulle braccia di una semifinale dei 100, nuota dopo pochi minuti il proprio personale in 20’87. Bravo anche Zazzeri con un 20’’48 lanciato in seconda frazione. Ma la velocità italiana è solida ora anche nel settore femminile: Nocentine vola in 23’’39 e Silvia Di Pietro chiude in 23’’54. Sul t erzo gradino del podio la Francia campione del mondo in carica in vasca corta. E’ ancora un argento, ma nell’ultima giornata di gara l’Italia potrà puntare all’oro in diverse specialità.

Che finale nei 200 sl: doppietta britannica, Popovici giù dal podio

Non arrivano medaglie dalle altre finali, ma è di altissimo livello quella dei 200 stile, con l’idolo di casa David Popovici acclamato dal pubblico, ma alla fine quarto. Doppietta britannica con oro per Richards in 1’41’’01, argento Guy in 1’41’’12. Il bronzo al lituano Rapsys, che con un grande sprint finale chiude in 1’41’’15 e butta giù dal podio Popovici. L’azzurro Matteo Ciampi fa il suo – visto il periodo – e chiude ottavo in 1’43’’16. Ottava anche Margherita Panziera nella finale dei 100 dorso in 58”25, vinta da Kira Touissant (Ned) in 55"88

Martinenghi rinuncia alla finale dei 200 rana

Nei 200 rana manca per scelta dalla finale Nicolò Martinenghi, che dopo essersi qualificato rinuncia per concentrarsi sulla finale dei 50 di domenica. I 200 vanno all’olandese Corbeau (2’02’’41), argento all’Islanda con Anton McKee, e bronzo al vincitore dei 100 Kamminga. I 200 misti femminili, senza Sara Franceschi, che ha dovuto rinunciare a tutte le competizioni della stagione invernale per problemi di salute, li vince la bretannica Abbie Wood in 2’05’’58.

Tripletta Ponti nella farfalla

Noe Ponti, dopo aver vinto 100 e 200, completa la sua personale tripletta nella farfalla vincendo anche i 50 ad appena 4 centesimi dal record del mondo (21’’79’). In una finale clamorosa con l’argento proprio al primatista del mondo in carica, l’ungherese Szabo (21’96’’) e bronzo al francese Maxime Grousset (22’’06).