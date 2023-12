Europei nuoto, pioggia di ori: 5 per l'Italia

Martinenghi conquista l'oro nei 50 rana e inaugura una giornata super per gli azzurri. Il secondo oro di giornata per l'Italia arriva con Mora nei 200 dorso (nuovo record italiano), poi i trionfi di Quadarella nei 400 stile, Razzetti nei 400 misti e ancora nei 50 rana con Pilato. Medaglia d'argento per Cerasuolo, Nocentini e Miressi. E' la sesta e l'ultima giornata di gare a Otopeni in Romania

Poggia di medaglie per l'Italia anche nella sesta e ultima giornata di gare degli Europei 2023 di nuoto in vasca corta a Otopeni in Romania: gradino più alto del podio per Martinegnghi, Mora, Quadarella, Razzetti e Pilato. Tre le medaglie d'argento con Cerasuolo, Nocentini e Miressi.



Doppietta azzurra nei 50 rana: oro Martinenghi, argento Cerasuolo ll secondo oro in questa competizione per l’Italia non poteva che regalarlo Nicolò Martinenghi che per la prima volta in carriera si regala un titolo europeo nei 50 rana. Gara dominata con dedica speciale all’amico e compagno di allenamento Matteo Rivolta rientrato prima in Italia. A impreziosire l'oro di Martinenghi (25.66) ci ha pensato Simone Cerasuolo, argento grazie a una grande vasca di ritorno (25.83) che ha relegato al bronzo il turco Sakci (25.90).

Oro anche per Lorenzo Mora nei 200 dorso Il secondo oro di giornata ce lo regala Lorenzo Mora, che ormai ci ha abituato alle rimonte. E che rimonte. Sui 200 dorso sono un inno al negative splite, condensato con un secondo 100 straordinario. Terzo all’ultima virata con una subacquea stupenda e un finale strepitoso riesce a mettersi alle spalle il britannico Greenbank e il francese Tomac. Per Mora oltre al primo oro individuale di questa rassegna, dopo le due medaglie nei 50 e nei 100 anche la soddisfazione del nuovo record italiano in 1:48.43.





Il tris con Simona Quadarella ei 400 stile Il terzo arriva da Simona Quadarella che si prende la rivincita sulla francese naturalizzata Kirpichnikova, che l’aveva relegata alla medaglia d’argento negli 800 e nei 1500, andandosi a prendere un meraviglioso titolo europeo nei 400 stile. Titolo già vinto a Glasgow nel 2019. Una gara perfetta quella dell’allievo di Christian Minotti che chiude in 3:59.50, suo nuovo primato personale.

La rivincita di Razzetti: oro nei 400 misti Il quarto arriva con un’altra rivincita, quella di Alberto Razzetti, che ha dominato i 400 misti, cancellando addirittura Lazlo Cesh con il nuovo record dei campionati in 3:57:01. Il ligure non ha fatto sconti a Duncan Scott, decisiva la frazione a rana dove il “Razzo” si è messo definitivamente alla spalla lo scozzese che lo aveva battuto nei 200 misti. Una crescita continua quella di Razzetti, gasato, come ammesso da lui stesso dall’oro allo sprint conquistato da Simona Quadarella qualche istante prima nei 400 stile, che lascia grandi speranze anche in ottica Parigi 2024.

E che Pilato! Il quonto oro di giornata arriva nei 50 rana femminili

Anche Benedetta Pilato incanta e lascia il segno in Romania con l'oro vinto nei 50 rana, dove l'Italia va a podio anche con Jasmine Nocentini che fa sua la medaglia d'argento. Il trionfo della Pilato in 28″86 vale il record dei campionati.