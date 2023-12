Gregorio Paltrinieri, in collegamento a Sky, ha parlato dei suoi prossimi obiettivi: "Sarebbe bello qualificarsi per i Mondiali a Doha, la 10 km è la gara che ultimamente mi ha entusiasmato di più. Sarà un'esperienza anche poter nuotare nella Senna a Parigi 2024". Il nuotatore azzurro ha aggiunto: "Non ho una gara preferita per le Olimpiadi, voglio solo farle bene e pensare a vincerle". Guarda il video

