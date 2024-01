Nella quinta giornata degli Europei in Croazia, l’Italia ha perso 10-5 contro l’Ungheria a Zagabria. A causa di questo ko, il Settebello ha chiuso al 2° posto nel gruppo B per differenza gol. Nonostante la sconfitta, l’Italia si è comunque qualificata per i quarti, dove il 12 gennaio affronterà Croazia o Montenegro (evitato il pericolo Serbia). Come riporta il sito della Federnuoto "ora gli azzurri sono attesi da 3 giorni di riposo che utilizzeranno per continuare ad allenarsi con doppi turni e sedute in palestra"