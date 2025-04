Martens sotto il muro dei 3’40” nei 400 stile

Nel nuoto in vasca lunga era il record del mondo più longevo. Lukas Märtens diventa il primo uomo a scendere sotto il muro dei 3’40’’ nei 400m stile libero. Lo ha fatto durante l’Open di Stoccolma, in Svezia. Ha nuotato in 3’39’’96, abbassando di 11 centesimi il precedente primato che apparteneva a un altro tedesco, Paul Biedermann. L’aveva stabilito 16 anni fa, nel 2009, un’altra era geologica per il nuoto: quella in cui si scendeva in acqua coi costumi gommati.