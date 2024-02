Mondiali di Nuoto, Bertocchi qualificata per la finale del trampolino da un metro

I Mondiali di Nuoto in Qatar sono ufficialmente iniziati ed Elena Bertocchi conquista subito la qualificazione per la finale del trampolino da un metro, in programma oggi alle 17. Prova non brillante di Chiara Pellacani, che termina la gara di qualificazione in 33^ posizione. Al salto dal trampolino da un metro e alla gara a squadra non partecipano le atlete cinesi

