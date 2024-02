Rivolta lascia il nuoto: "Mi stavo facendo male"

Tre titoli mondiali in vasca corta, due volte campione europeo, l’ultima in staffetta negli indimenticabili Europei di Roma. Ma molti non si ricorderanno quella che ora scopriamo fosse l’ultima gara di Matteo Rivolta: a Otopeni, in Romania, per gli Europei di Nuoto in vasca corta lo scorso dicembre. Matteo Rivolta doveva lanciare la staffetta mista con la frazione a dorso, in batteria, ma un problema al device gli provocò un grave infortunio al braccio: forte rischio di lesione al tendine, ma non c’era più tempo per sostituirlo. Da capitano della nazionale di nuoto gareggiò comunque prima di tornare urgentemente in Italia con il suo allenatore Marco Pedoja. Per la cronaca quel sacrificio personale servì alla qualifica della staffetta italiana, salita sul podio nella finale pomeridiana quando Rivolta era in ospedale per accertamenti. Ora, a meno di tre mesi da quel giorno che già racconta molto dell’uomo e dell’atleta, dice addio al nuoto. A 32 anni, nell’anno olimpico. Un suo recupero poteva essere preziosissimo almeno per la staffetta 4x100 mista azzurra che ha ambizioni olimpiche da podio, e non ha un farfallista certo del posto nel quartetto. Poco più di due anni fa era stato capace di diventare campione del mondo individuale ad Abu Dhabi nei 100 farfalla migliorando per la quinta volta consecutiva il record nazionale che è tuttora imbattuto, ed è stato primatista anche in vasca lunga: non solo per questo, pur non al meglio, la qualificazione olimpica poteva non essere così impossibile. Ma dopo numerosi infortuni in questi ultimi anni, Rivolta ha capito che questa volta non sarebbe potuto tornare in acqua come il miglior Rivolta, e da atleta puntiglioso, ambizioso, e severo con sé stesso come è sempre stato, dice basta.