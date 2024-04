La Pellegrini madrina dell'International Alpha Cup

Aqua Alpha presenta “International Alpha Cup – Second Edition” l’unico evento agonistico di alto livello pensato per valorizzare il mondo del nuoto. Si svolgerà il prossimo 5 maggio presso il Bocconi Sport Center di Milano e avrà come madrina di eccezione Federica Pellegrini. II presentatore ufficiale dell'evento sarà invece Massimiliano Rosolino. Oltre trecento gli atleti in gara

