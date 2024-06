Europei, Italia d'argento nella staffetta 4x1,5 km

Nella sesta giornata degli Europei di nuoto, in corso di svolgimento a Belgrado, la prima medaglia per l'Italia arriva dalla staffetta azzurra 4x1.5 km: Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli e Marcello Guidi vincono l'argendo, chiudendo al secondo posto alle spalle dell'Ungheria

La staffetta 4x1.5 km vince l'argento

Si chiude con un argento la spedizione dell’Italia del fondo agli Europei di nuoto a Belgrado. È mancata la ciliegina finale sulla torta della staffetta 4x1.5 km, che si è dovuta accontentare del secondo posto alle spalle dell’Ungheria. Rispetto al quartetto che aveva vinto l’oro a Roma 2022, mancavano i nostri due big: Paltrinieri e Acerenza. Sostituti da Filadelli e Guidi. Intatte le componenti delle prime due frazioni Gabbrielleschi e Taddeucci. La gara si decide in terza frazione. Con l’oro della 5 km in acqua per l’Ungheria, David Betlehem. Filadelli non riesce a tenere il suo ritmo e al cambio paga circa 10 secondi di ritardo. Un gap che Guidi non riesce a ricucire. Anche perché l’Ungheria schiera in ultima frazione il vice campione olimpico Rasovsky. Il bronzo va alla Francia. L’Italia si conferma comunque regina della specialità nel medagliere con 9 podi: 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi.