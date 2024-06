Walsh, è record del mondo nei 100 farfalla

La nuotatrice statunitense Gretchen Walsh ha conquistato il record del mondo nei 100 metri farfalla in 55"18, durante le semifinali delle prove olimpiche americane a Indianapolis. La 21enne ha battuto il precedente primato della svedese Sarah Fredrika Sjöström (55"48), che risaliva ai Giochi di Rio del 2016. Vincitrice di tre medaglie ai Mondiali di Fukuoka 2023 (oro nella staffetta 4x100 mista, argento nella 4x100 stile libero e bronzo nei 50 farfalla), Walsh si è distinta nel 2024 con un'ottima stagione nel competitivo campionato universitario Ncaa con l'Università della Virginia. L'atleta spera ora di essere selezionata per i suoi primi Giochi olimpici di Parigi, in programma dal 26 luglio all'11 agosto: per riuscirci dovrà piazzarsi in uno dei primi due posti della finale di Indianapolis.