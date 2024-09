Recco Waterpolo, ottenuta l'iscrizione all'Eurocup

Recco Waterpolo giocherà in Eurocup: l'ufficialità è arrivata oggi dalla federazione European Aquatics. Per il club ligure, che nelle scorse settimane ha ricevuto il titolo sportivo dalla Pro Recco (prima classificata nel campionato italiano 23/24 e finalista di Champions League), l'esordio è previsto nel girone preliminare in programma dal 27 al 29 settembre. Il sorteggio del calendario si svolgerà il prossimo 16 settembre, giorno in cui la squadra riprenderà anche gli allenamenti.