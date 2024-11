Il futuro immediato di Thomas Ceccon sarà in Australia "dove mi allenerò sei/sette mesi per preparare al meglio i mondiali in programma nell'estate 2025 a Singapore, che rappresentano il mio prossimo grande obiettivo. Non partciperò invece a quelli indoor di dicembre a Budapest". A dare l'annuncio ufficiale è stato lo stesso nuotatore vicentino, campione olimpico nei 100 dorso e argento in staffetta a Parigi. Al Teatro Comunale di Vicenza Ceccon è stato l'ospite d'onore del 24° Galà del Calcio Triveneto, nel quale sono stati premiati calciatori, allenatori e arbitri del Nordest per quanto fatto la scorsa stagione. "Ho deciso di fare questa esperienza australiana perché sono otto anni che mi alleno a Verona, quindi volevo cambiare aria. L'obiettivo è quello finalmente di lavorare assieme a un gruppo, sinora sono sempre stato da solo o al massimo con un paio di persone". Ceccon aveva già anticipato la decisione qualche settimana fa, ora ne approfonisce le ragioni: "Sono convinto che l'esperienza in Australia mi darà nuovi stimoli visto l'ambiente differente e magari ci sarà anche la possibilità di divertirsi con i nuotatori australiani. La partenza dall'Italia avverrà ad inizio 2025, tra fine gennaio e inizio febbraio".

