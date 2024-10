L'ironico dissing di Paltrinieri a Ceccon

A Mondello per la tappa siciliana di Dominate The Water, l'azzurro ha risposto al proposito di Ceccon, che ha detto di voler superare, ai Giochi di Los Angeles, le 5 medaglie di Paltrinieri: “Contento che voglia superare il mio record di medaglie olimpiche, stimola anche me. Ma ne deve mangiare di pasta…”. Poi la punzecchiatura: "Saluto Thomas e gli ricordo che lui ha 4 medaglie olimpiche, di queste non so quante in staffetta: io ne ho cinque individuali. Quindi ci vediamo..."

