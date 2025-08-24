Mondiali Juniores, D'Ambrosio oro nei 100 stile

Terza medaglia individuale (oltre alle due conquistate nelle staffette) per l'azzurro ai mondiali juniores di nuoto. Dopo il successo nei 200 e il bronzo nei 50, D'Ambrosio ha conquistato l'oro nei 100 stile libero, davanti a Mills e Juska. "Sono contentissimo perché meglio di così non poteva andare" il commento di D'Ambrosio

Si chiudono con le finali della sesta giornata i mondiali juniores all'Aquatic Complex di Otopeni. Carlos D'Ambrosio fa nuovamente scacco matto e piazza una strepitosa tripletta vincendo i 100 stile libero. Un assolo fantastico dopo il bronzo nei 50 e la corona di re dei 200 sl con ritocco del suo record italiano. Perfetta la prova del 18enne vicentino - tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, allenato da Luca De Monte e argento con la 4x100 sl e terzo con la 4x200 - reattivo allo start (0.63), veloce al passaggio in 23"08 e sempre a marce impossibili per la concorrenza in un ritorno da 24"80. "Sono contentissimo perché meglio di così non poteva andare questo mondiale - racconta Carlos, bronzo anche con la 4x100 sl mixed - L'obiettivo adesso è nuotare 47" ma adesso mi riposo un po' e poi ci penserò da settembre. Ho disputato la gara che avevo in mente, forse potevo passare più veloce ancora". Avversari alle spalle e tutti sopra i 47": secondo è il britannico Jacob Mills in 48"22 e terzo il sorprendente lituano Tajus Juska in 48"72.