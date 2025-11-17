Champions League, Pro Recco e Brescia su Sky

Brescia e Pro Recco: doppia sfida di Champions League su Skypallanuoto
Doppia sfida questa settimana per la Champions League di pallanuoto maschile. Martedì 18, alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW in diretta AN Brescia-VPK Primorac. Mercoledì 19 novembre, alle 20.30, sempre su Sky Sport Arena e NOW, la Pro Recco ospita il Novi Beograd
Prosegue la spettacolare edizione ‘25/’26 dell’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, con 16 tra i club più importanti d’Europa pronti a contendersi il titolo di campione continentale, che nella scorsa edizione è andato a Ferencvaros. Due le società italiane in vasca a sfidare i top club europei: la Pro Recco e l’AN Brescia, I liguri sono inseriti nel girone “B”, i lombardi nel girone “C” della prima fase. Martedì 18 novembre, in programma la sfida tra AN Brescia e il VPK Primorac in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW. Completerà il quadro della 4^ giornata mercoledì 19 novembre in diretta alle 20.30 l’incontro Pro Recco-Novi Beograd, su Sky Sport Arena e NOW. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, la grande pallanuoto europea della Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.
La programmazione della EA Champions League su Sky e NOW
Martedì 18 novembre
- Ore 20.30: BRESCIA-VPK PRIMORAC, diretta Sky Sport Arena e NOW (telecronaca Iacobello e Campagna)
Mercoledì 19 novembre
- Ore 20.30: PRO RECCO-NOVI BEOGRAD, diretta Sky Sport Arena e NOW (Barone e Binchi)