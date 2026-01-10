Tommaso Giacomel continua a vincere. L'azzurro del biarthlon completa la doppietta sprint e inseguimento ad Oberhof, in Germania, centrando il quarto successo stagionale a segno nelle ultime tre gare disputate: mass start di Annecy, sprint ed inseguimento di Oberhof. La vittoria per Giacomel arriva in rimonta: in una giornata complicata dal vento, sei errori al tiro (due in ciascuna delle prime tre sessioni) sembravano poter compromettere la gara, ma nel poligono conclusivo il trentino è risalito dalla settima piazza e chiuso davanti al norvegese Martin Uldal, che ha sbagliato 3 tiri su 5, e allo svedese Sebastian Samuelsson . Decimo l'altro azzurro Lukas Hofer. Grazie anche all'assenza di Botn il 25enne di Imer si prende tutto: primo posto in classifica di Coppa del mondo, pettorale giallo. Tommaso balza in testa con 611 punti superando il norvegese Botn (560) con il francese Eric Perrot terzo a 529. Giacomel è ora leader anche nell’inseguimento con 246 punti davanti a Perrot (232) e Botn (220), oltre a guidare anche le graduatorie di sprint e mass start.

Leggi anche Favoloso Giacomel: trionfo nella sprint a Oberhof