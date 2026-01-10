Biathlon, Giacomel vince l'inseguimento a Oberhof e si prende il pettorale giallobiathlon
Tommaso Giacomel fa la storia del biathllon italiano vincendo l'Inseguimento di Oberhof e completando una doppietta mai vista nel settore maschile italiano dopo lo Sprint. L'azzurro conquista anche il pettorale giallo di leader della classifica generale, scavalcato Botn. L'Italia torna in vetta dopo 38 anni. Secondo Uldal, terzo Samuelsson, decimo Hofer
Tommaso Giacomel continua a vincere. L'azzurro del biarthlon completa la doppietta sprint e inseguimento ad Oberhof, in Germania, centrando il quarto successo stagionale a segno nelle ultime tre gare disputate: mass start di Annecy, sprint ed inseguimento di Oberhof. La vittoria per Giacomel arriva in rimonta: in una giornata complicata dal vento, sei errori al tiro (due in ciascuna delle prime tre sessioni) sembravano poter compromettere la gara, ma nel poligono conclusivo il trentino è risalito dalla settima piazza e chiuso davanti al norvegese Martin Uldal, che ha sbagliato 3 tiri su 5, e allo svedese Sebastian Samuelsson . Decimo l'altro azzurro Lukas Hofer. Grazie anche all'assenza di Botn il 25enne di Imer si prende tutto: primo posto in classifica di Coppa del mondo, pettorale giallo. Tommaso balza in testa con 611 punti superando il norvegese Botn (560) con il francese Eric Perrot terzo a 529. Giacomel è ora leader anche nell’inseguimento con 246 punti davanti a Perrot (232) e Botn (220), oltre a guidare anche le graduatorie di sprint e mass start.