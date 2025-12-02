Champions pallanuoto, stasera Ferencvaros-Brescia

Offerte Sky
Champions pallanuoto su Sky: stasera Ferencvaros-Brescia, domani Jadran-Pro Recco

guida tv

Brescia impegnata stasera alle 20.30 a Budapest: dopo l’andata combattuta nuova sfida ai campioni d’Europa del Ferencvaros. Mercoledì la Pro Recco vola in Bosnia, a Trebinje, per conquistare matematicamente il primo posto del girone. Appuntamento alle 18.30 contro  lo Jadran Herceg Novi, fresco vincitore della coppa di Montenegro

Prosegue l'edizione ‘25/’26 dell’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, con 16 tra i club più importanti d’Europa pronti a contendersi il titolo di campione continentale, che nella scorsa edizione è andato a Ferencvaros. Due le società italiane in vasca a sfidare i top club europei: la Pro Recco e l’AN Brescia, I liguri sono inseriti nel girone “B”, i lombardi nel girone “C” della prima fase.

Stasera Brescia a Budapest, domani Jadran Herceg Novi-Pro Recco

Martedì 2 dicembre in programma la sfida tra Ferencvaros e AN Brescia in diretta alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW. Completerà il quadro della 5^ giornata mercoledì 3 dicembre in diretta alle 18.30 l’incontro Jadran Herceg Novi-Pro Recco su Sky Sport Max e NOW. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, la pallanuoto europea della Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

La 5^ giornata di Champions League su Sky e NOW

Martedì 2 dicembre

  • Ore 20.30: FERENCVAROS-BRESCIA, Sky Sport Mix e NOW (Miraglia/Campagna)

Mercoledì 3 dicembre

  • Ore 18.30: JADRAN-PRO RECCO, Sky Sport Max e NOW (Barone/Binchi)

