Champions pallanuoto, stasera Ferencvaros-Brescia

Prosegue l'edizione ‘25/’26 dell’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, con 16 tra i club più importanti d’Europa pronti a contendersi il titolo di campione continentale, che nella scorsa edizione è andato a Ferencvaros. Due le società italiane in vasca a sfidare i top club europei: la Pro Recco e l’AN Brescia, I liguri sono inseriti nel girone “B”, i lombardi nel girone “C” della prima fase.

Stasera Brescia a Budapest, domani Jadran Herceg Novi-Pro Recco

Martedì 2 dicembre in programma la sfida tra Ferencvaros e AN Brescia in diretta alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW. Completerà il quadro della 5^ giornata mercoledì 3 dicembre in diretta alle 18.30 l’incontro Jadran Herceg Novi-Pro Recco su Sky Sport Max e NOW. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, la pallanuoto europea della Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.