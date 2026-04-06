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Giocare per la libertà: il simbolo del sangue di Zador

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

Ai Giochi Olimpici di Melbourne del 1956, durante una partita di pallanuoto, la politica prese il sopravvento: Ungheria contro Russia, la partita che colorò di sangue l'acqua della piscina del Palazzetto. Una partita per la libertà

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