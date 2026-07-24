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Italnuoto, la sfida di restare grandi agli Europei di Parigi

Riccardo Re

Riccardo Re

A cent’anni dalla prima edizione, l’Italia arriva con una squadra nutrita e ambiziosa, figlia della crescita costruita dopo decenni di ritardi e il picco toccato a Roma 2022. Ripetersi sarà quasi impossibile: il campo è più forte, la Russia è tornata e bisognerà dimostrare di essere una potenza stabile in vasca, nel fondo, nei tuffi e nel nuoto artistico

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