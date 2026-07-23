l'analisi
Mamme e Papà da 'Mundial'
Il rapporto tra genitori e figli talvolta è ciò che spinge un atleta a dare il massimo in campo, per ripagare mamme e papà degli sforzi che hanno fatto per portarne avanti la carriera. Abbracci, lacrime, esultanze e rituali porta fortuna a cui abbiamo assistito in più di un'occasione durante la Coppa del Mondo appena terminata
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