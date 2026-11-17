Dopo l'oro olimpico di Parigi e la nascita della figlia Olivia nel 2025, la campionessa spagnola si era ritrovata senza squadra. Ora ha ricominciato dal Sant Andreu, ma la sua storia riporta al centro il tema delle tutele e della libertà di scelta delle atlete
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