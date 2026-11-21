Il 21 novembre 2006 il ritiro dell'allora nuotatore più forte al mondo, ad appena 24 anni e dopo cinque ori olimpici. Rompendo un tabù legato alla depressione e alla salute mentale, aprendo la strada all'umanità degli atleti, troppo spesso schiacciati dalla pressione delle aspettative come tutte le altre persone
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