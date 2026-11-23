Zverev è il numero uno del mondo, Alcaraz è il numero uno di un altro mondo. Dopo le Finals di Torino, a Sky Tennis Club si processa la differenza: Flavia Pennetta, Federico Ferri, Renzo Furlan e Laura Golarsa non fanno sconti. Senza dimenticare Sinner. Da lunedì, la nuova puntata disponibile anche on demand