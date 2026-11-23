Anche a Las Vegas Leclerc ed Hamilton sono stati protagonisti di un contatto che conferma, come se ce ne fosse ancora bisogno, il rapporto molto teso tra i due, certificato a fine GP anche dalla parole durissime di Vasseur. Che, però, a questo punto dovrebbe porsi una domanda, molto diversa da quella con la quale era stata presentata nel 2025 la coppia di ferarristi