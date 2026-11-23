visto dal talent
L'evoluzione di Carlos Alcaraz
Lo spagnolo mostra un tennis evoluto: più motivato, spensierato e consapevole del proprio valore. Zverev chiude il 2026 da numero uno grazie alla continuità, ma resta fragile contro i due fenomeni. In attesa di Sinner, il pubblico festeggia e il 2027 promette spettacolo
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