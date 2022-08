1/14

Ricordate il FantaSanremo? Sulla scia del successo di quel gioco, che coinvolse il pubblico ma anche tanti dei cantanti in gara (che arrivarono a fare o dire stranezze sul palco, pur di guadagnare punti), la Federnuoto ha ideato e lanciato qualcosa di simile in occasione degli Europei di nuoto di Roma. Il meccanismo è lo stesso, e se si dovesse ripetere anche l’exploit siamo certi che ne vedremo delle belle in vasca (e fuori), nei prossimi giorni