Alessio Foconi torna sul gradino più alto del podio e vince nella seconda tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi. Un trionfo che va a replicare il successo dello scorso anno, in cui Foconi diede prova del suo talento, conquistando tutto il pubblico francese presente. Una finale di altissimo livello quella disputata dal fiorettista umbro contro l’americano Gerek Meinhardt, vittorioso contro Giorgio Avola in semifinale ma che ha dovuto arrendersi 15-12 contro Foconi, talmente felice da urlare un “daje” romanesco dopo la stoccata vincente. Un cammino lungo e tortuoso quello che ha dovuto affrontare il fiorettista umbro, dal primo turno in cui se l’era vista con il francese Baptiste Mourrain e poi con il russo Semenyuk, prima di affrontare agli ottavi Jeremy Cadot (battuto 15-11) e ai quarti Erwan Le Pechoux, beniamino del pubblico transalpino.

Una festa doppia per l’Italia, che ha visto trionfare anche Giorgio Avola nella finale per il terzo posto, conquistandosi, così, la medaglia di bronzo ed il terzo gradino del podio. Il fiorettista italiano è statto protagonista di un cammino esemplare, nel quale aveva avuto la meglio ai quarti nel duello tutto tricolore con Daniele Garozzo; si è, però, dovuto arrendere alla supremazia di Imboden in semifinale. Meno fortunata l’avventura degli altri italiani del tabellone: Bianchi si è fermato nel turn dei 16 contro lo statunitense Massialas, Cassara fuyori già nel turno dei 32 (15-13 contro Kumbla) insieme a Ingargiola, battuto da Kruse. Nella prima giornata di gare fuori anche Marini, Trani, Rosatelli, Aspromonte e Filippi.