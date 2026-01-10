Offerte Sky
Europei pattinaggio di velocità: Lorello argento e Ghiotto bronzo nei 5000 metri

TRE MEDAGLIE

Un'altra splendida giornata per l'Italia agli Europei di speed skating. Dopo l'oro di ieri nell'inseguimento a squadre del terzetto composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti davanti a Olanda e Norvegia, lo stesso Ghiotto e il giovane Riccardo Lorello hanno invece vinto il bronzo e l'argento nella distanza dei 5000 metri

ascolta articolo

A meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, l'Italia del pattinaggio di velocità infonde grandi speranze. Sono tre per ora le medaglie dagli Europei in corso in Polonia, a Tomaszow Mazowiecki. Ieri oro per Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti nell'inseguimento a squadre davanti a Olanda e Norvegia. Davide Ghiotto ha aggiunto un bronzo oggi sulla distanza dei 5000 metri, preceduto dal connazionale Riccardo Lorello, classe 2002 al primo podio in una competizione internazionale. L'oro è andato al padrone di casa Vladimir Semirunniy, imprendibile con il tempo di 6:11.134.

