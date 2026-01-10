Un'altra splendida giornata per l'Italia agli Europei di speed skating. Dopo l'oro di ieri nell'inseguimento a squadre del terzetto composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti davanti a Olanda e Norvegia, lo stesso Ghiotto e il giovane Riccardo Lorello hanno invece vinto il bronzo e l'argento nella distanza dei 5000 metri