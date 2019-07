Sono stati i Mondiali di bronzo per l’Italia. A secco di medaglie d’oro (non accadeva dal 1987) gli azzurri chiudono la rassegna iridata di Budapest con all’attivo un argento e sette bronzi. L’ultimo arriva dal quartetto del fioretto (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola) che riesce a battere la Russia nella finale per il terzo posto 45-32. Il bicchiere è mezzo pieno per gli uomini del CT che speravano di difendere l’eredità del titolo conquistato un anno fa in Cina. In semifinale la prestazione degli azzurri è stata però troppo sottotono, senza brillantezza in pedana, sconfitti nettamente dalla Francia (45-32) che sbarrava loro la porta della finale.

La sciabola femminile è quarta

Niente podio per le ragazze della sciabola, già oro mondiale nel 2017 a Lipsia. Il quarto posto ricalca quello dello scorso Mondiale a Wixu (Cina) ma questa volta ha un valore maggiore per i punti di qualifica olimpica in palio. Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia hanno superato ai quarti le padrone di casa ungheresi (45-38) ma poi hanno dovuto cedere il passo alla Russia vittoriosa in semifinale (45-37). L’ultima possibilità di salire sul podio era affidata alla sfida per il terzo posto ma la Corea del Sud si mostra superiore (45-35) conquistando il bronzo.