Non è un caso neppure che il percorso che porterà Milano ad essere vetrina mondiale anche grazie alla scherma sia stato presentato di fronte ad una platea d’eccezione, di fronte a grandi campioni e alle numerose autorità che hanno voluto partecipare, nonostante gli impegni istituzionali e le limitazioni legate all’emergenza sanitaria, a partire dal Presidente della Regione Attilio Fontana e dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti , intervenuto da remoto: "La volontà di organizzare grandi eventi sportivi è un messaggio di speranza. Lo sport è un grande volano per il turismo e questo Mondiale di scherma può rappresentare tanto. Il Governo sarà sempre al vostro fianco".

Non è un caso allora che la conferenza di presentazione dei Campionati Mondiali Assoluti di scherma Milano 2023 , che tornano in Italia dodici anni dopo Catania 2011, si sia tenuta all’ Allianz Cloud di Milano : da qui parte l’intraprendente viaggio verso l'ultimo grande appuntamento della scherma mondiale prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Certi viaggi, un po’ come certi sogni, passano tra le nuvole prima di puntare alto e prendere il volo. Certi sogni, come certi viaggi, hanno un sapore diverso a seconda di chi guida e di chi si ha a fianco.

"Milano è sempre stata città di scherma - ha ricordato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò - la presenza di Carola Mangiarotti qui ci ricorda Edoardo, lo sportivo italiano più medagliato. Si è fatto un eccellente lavoro di squadra per portare a Milano il Mondiale, anche se la candidatura non ci vedeva favoriti. Non c’è la controprova, ma il fatto che Milano sia diventata città olimpica credo abbia significato tanto. Un plauso particolare a Marco Fichera, Paolo Azzi e Giorgio Scarso che hanno creduto in una grande vittoria. Tutti quelli che in Italia dimostreranno di avere il loro coraggio e la loro determinazione non potranno che raccogliere successi".

Sarà l’ottava volta di un Campionato Mondiale Assoluto di scherma in Italia: la prima si tenne a Napoli nel 1929, poi Sanremo 1936, Roma 1955 e 1982 e Torino 1961 e 2006. L’ultima a Catania nel 2011, dove la Nazionale italiana vinse il medagliere finale con 11 medaglie, di cui 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Anche in quell’edizione l'evento fu decisivo per la qualificazione ai Giochi Olimpici dell’anno successivo, particolare che rende indubbiamente più importante l’assegnazione dei Mondiali all’Italia e in particolare a Milano, città dalla gloriosa tradizione schermistica, che fino ad ora non li aveva mai ospitati: accadrà nel luglio del 2023, a dodici mesi esatti dalle Olimpiadi di Parigi 2024, un’edizione di straordinaria importanza dal punto di vista agonistico, come sottolineato dal presidente della Federscherma, Paolo Azzi.