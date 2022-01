Sciabola, Gregorio si conferma: bronzo a Plovdiv

La Gregorio conferma l'ottimo terzo posto ottenuto due settimane fa a Tblisi, conquistando il bronzo anche nella prova di Coppa del mondo tenutasi a Plovdiv. Nella sciabola, l'azzurra si è arresa in semifinale all'azera Anna Bashta, in un assalto molto combattuto e conclusosi alle ultime due stoccate con il punteggio di 15-13 che ha premiato l'atleta dell'Azerbaigian

Rossella Gregorio torna sul podio in Coppa del Mondo di sciabola: l'azzurra classe 1990, dopo il terzo posto conquistato a Tbilisi due settimane fa, ha riconfermato il bronzo anche nella tappa di Plovdiv. La sciabolatrice dei Carabinieri in semifinale si è trovata a sfidare l'azera Anna Bashta in un assalto combattuto fino al 13-13, quando poi la portacolori dell'Azerbaigian ha avuto la meglio mettendo a segno le ultime due stoccate decisive per il passaggio del turno (15-13). L'azera ha poi conquistato la vittoria della gara superando in finale la francese Manon Manon Apithy-Brunet 15-10.

Negli ottavi di finale si era interrotto il cammino di una Chiara Mormile e Martina Criscio. Davvero bravissima Mormile, che ha sfiorato una splendida vittoria contro Apithy-Brunet, perdendo solamente all’ultima stoccata per 15-14. Criscio, invece, è stata battuta dalla russa Olga Nikitina per 15-10.