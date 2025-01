Terza vittoria di fila per il fioretto maschile in Coppa del Mondo. Dopo Tunisi e Takasaki, l’Italia dei fiorettisti vince l’oro anche a Parigi. Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi hanno trionfato anche allo “Stade Pierre de Coubertin”, con una prestazione super, battendo in semifinale la Francia padrona di casa e poi dal successo in finale all’ultima stoccata, per 45-44, contro il Giappone campione olimpico

Come a novembre (a Tunisi) e a dicembre (a Takasaki). Anche a Parigi l’Italia dei fiorettisti è ancora d’oro.

Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi hanno completato un’altra giornata fantastica. Come chiamare una semifinale vinta sulla Francia padrona di casa e poi la vittoria in finale all’ultima stoccata (per 45-44) contro il Giappone campione olimpico?



La formazione del Ct Stefano Cerioni, e guidata in terra transalpina (causa virus influenzale per il Commissario tecnico) dai maestri Filippo Romagnoli ed Eugenio Migliore, è stata dominante fin da inizio competizione. L’Italia ha debuttato agli ottavi con una netta vittoria sulla Spagna (per 45-15). Nei quarti i nostri ragazzi hanno poi superato la Corea per 45-34, arrivando così alla semifinale che li ha visti opposti ai beniamini di casa francesi. Anche contro i transalpini che erano sostenuti da un grande pubblico, però, gli azzurri hanno fatto valere la loro superiorità in pedana, archiviando il match con il risultato di 45-39.

Si è arrivati così alla finale con il Giappone: l’Italia ha provato a scappar via nel punteggio più d’una volta, ma Shikine e compagni non hanno mai mollato, l’epilogo è stato punto a punto e l’oro si è deciso all’ultima stoccata, messa a segno da Macchi per il 45-44 che ha sancito la terza vittoria consecutiva della squadra azzurra di fioretto maschile.