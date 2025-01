Coppa del mondo sciabola, argento per Mormile

Chiara Mormile argento conquista il secondo posto a Plovdiv, in Bulgaria, dove è in corso la Coppa del mondo. Michele Gallo - undicesimo - il migliore azzurro tra gli uomini

Brilla d’argento la sciabola di Chiara Mormile a Plovdiv. La 29enne azzurra dell’Esercito è salita sul secondo gradino del podio nella prova individuale di Coppa del Mondo, in Bulgaria, dopo una prestazione esaltante che le vale la quarta medaglia nonché il miglior risultato in carriera nel circuito iridato (dopo tre bronzi). Sempre nella gara femminile, stop negli ottavi di finale per Michela Battiston e Alessia Di Carlo, mentre nella competizione maschile il migliore azzurro è stato Michele Gallo che ha chiuso all’11° posto.

La splendida giornata di Chiara Mormile è iniziata con la vittoria per 15-8 contro la francese Tori nel tabellone da 64. Nel turno dei 32 la sciabolatrice romana ha avuto la meglio sulla spagnola Navarro con il punteggio di 15-10. La classe ’95 dell’Esercito ha centrato l’ingresso tra le “top 8” grazie al successo contro la compagna di squadra Alessia Di Carlo, in un avvincente derby azzurro degli ottavi di finale chiuso sul risultato di 15-13. La certezza della medaglia per Mormile è arrivata poi con il successo nei quarti per 15-11 sulla giapponese Emura. Chiara però non si è fermata lì e in semifinale ha inflitto un 15-8 alla spagnola Lucia Martin-Portugues, volando così all’ultimo atto. In finale, opposta alla bulgara Yoana Ilieva, l’azzurra ha sfiorato la grande impresa, cedendo solo nelle stoccate conclusive, con il punteggio di 15-11, e andando a conquistare comunque una luccicante medaglia d’argento, miglior risultato in carriera per Chiara Mormile in Coppa del Mondo.

Stop negli ottavi di finale per Michela Battiston (9^) e Alessia Di Carlo (15^). Battiston è stata superata solamente all’ultima stoccata (15-14) dalla greca Georgiadou, confermandosi in ottima forma dopo il secondo posto di Tunisi, mentre Di Carlo – come detto – si è fermata nel derby azzurro con Chiara Mormile. Così le altre italiane in gara oggi a Plovdiv: 26^ Mariella Viale, 36^ Michela Landi, 37^ Manuela Spica, 43^ Carlotta Fusetti, 47^ Martina Criscio e 53^ Eloisa Passaro. Si è fermato ad un passo dai “top 8” Michele Gallo, 11° e migliore nella gara maschile di un’Italia rimaneggiata complice gli infortuni di Luca Curatoli e Matteo Neri. Il campione europeo in carica ha superato nel suo primo match di giornata l’ungherese Petrucz con il punteggio di 15-9 e in seguito ha avuto la meglio sul giapponese Streets per 15-8. Gallo, portacolori dei Carabinieri, si è fermato negli ottavi di finale sul 15-8 dallo statunitense Heatcock. Nel turno precedente di era fermato Pietro Torre, 20° classificato. Sei mesi dopo il bronzo olimpico, Luigi Samele al rientro in gara è stato superato sui titoli di coda (15-13) dal giapponese Kato, chiudendo 33°, mentre ha concluso 48° Edoardo Cantini.