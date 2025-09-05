Fioretto D, argento Italia ai mondiali paralimpici

Esplora tutte le offerte Sky
Scherma, Mondiali paralimpici: Italia d'argento nel fioretto femminile a squadre

Scherma
Foto Bizzi

Quarto podio in quattro giorni per l'Italia al Campionato del Mondo di scherma paralimpica. Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Sofia Garnero hanno conquistato la medaglia d'argento nel fioretto femminile a squadre, perdendo in finale contro la Cina

L’Italia del fioretto femminile vince una splendida medaglia d’argento nella prova a squadre del Campionato del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025. È il quarto podio in quattro giorni per la spedizione azzurra nella kermesse iridata in Corea del Sud, ed è un secondo posto di grandissimo valore per il team composto da Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Sofia Garnero. Le fiorettiste italiane si sono fermate solo in finale, al cospetto contro Cina, confermando la medaglia d’argento mondiale conquistata due anni fa a Terni con in pedana Bebe Vio, stavolta presente – emozionata e commossa – al fianco delle sue compagne nel ruolo di Capo delegazione. Una gara-capolavoro, per una squadra che è mix di esperienza e gioventù, in cui brillano la veterana e capitana Loredana Trigilia, alla sua decima medaglia iridata di una super-carriera, l’esperienza e la classe di Andreea Mogos, che proprio ieri si è laureata campionessa del mondo individuale, e la new entry Sofia Garnero, sul podio mondiale per la prima volta ad appena 19 anni, autentica rivelazione di questa kermesse coreana per il carattere e la qualità delle sue prestazioni. La formazione del Commissario tecnico Alessandro Paroli, affiancato in panchina da Tommaso Chiappelli, ha debuttato negli ottavi di finale superando l’India con un netto 45-11. Subito dopo, le azzurre hanno dominato dall’alba al tramonto anche la sfida dei quarti contro Hong Kong, imponendosi con il risultato di 44-27 e facendo sembrare quasi semplice un match che si presentava invece dall’altissimo coefficiente di difficoltà. Stessa storia in semifinale contro la Corea del Sud: Italia sempre avanti, padrona dell’assalto, travolgente frazione dopo frazione, fino al verdetto di 45-32 che è stato sentenza della certezza della quarta medaglia di questa spedizione iridata (dopo il bronzo di Edoardo Giordan e gli ori degli sciabolatori e di Andreea Mogos). Con orgoglio e coraggio, le fiorettiste azzurre hanno dato battaglia in pedana anche alla fortissima Cina soprattutto nella prima parte dell’incontro, uscendo sconfitte per 45-19 ma tra gli applausi, meritatissimi, per un argento che vale davvero come un oro. Ha invece chiuso al 6° posto l’Italia degli spadisti, in pedana con Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Edoardo Giordan e Michele Massa.

