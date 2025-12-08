Coppa del Mondo: Spada femminile bronzo in Canada

Offerte Sky
Scherma, Coppa del Mondo: Spada femminile bronzo

Scherma
Foto Bizzi-Federscherma

Il weekend d'oro della scherma azzurra si chiude con uno splendido bronzo nella Spada femminile a squadre: a conquistarlo, a Vancouver, il quartetto formato da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio. Il bilancio di un fine settimana davvero spettacolare

Un'altra medaglia dalla scherma azzurra: a conquistarla questa volta è la squadra di Spada femminile, che chiude la tappa di Coppa del Mondo in Canada con un bronzo. A conquistarlo sulla pedana di Vancouver una squadra molto giovane, scherata dal Ct Dario Chiadò: Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio. Gli uomini chiudono invece al settimo posto con Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti. Si conclude così la prima tappa di Coppa del Mondo della spada per la stagione 2025-2026, mentre la prossima è in programma a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, dall’8 all’11 gennaio. Il bilancio di Vancouver è di tre medaglie:  l’oro di Giulia Rizzi nella competizione individuale e i bronzi di Matteo Galassi e del team femminile. Si chiude così un weekend davvero d'oro per la scherma azzurra, tra Coppa del Mondo e Grand Prix. Oltre alle medaglie canadesi infatti,  ci sono gli ori di Martina Batini nel fioretto a Busan, Michela Battiston nella sciabola a Orléans e il successo dei due team del fioretto tra Fukuoka e Busan. Le altre tre medaglie sono di bronzo grazie ai fiorettisti Martina Favaretto e Giulio Lombardi e alla sciabolatrice Mariella Viale. Totale di 10 medaglie (5 ori e 5 bronzi), per un fine settiamana straordinario, che ha chiuso nel migliore dei modi l’anno solare 2025 per tutte le specialità.

