Pisa e Tbilisi: giornata d’oro per Mogos, doppietta azzurra nella sciabola B

Sabato 21 febbraio porta nuove notizie pesanti per la scherma italiana su due fronti, diversi per contesto ma legati dallo stesso scenario internazionale che in queste settimane attraversa lo sport. A Pisa, nella Coppa del Mondo Paralimpica, l’Italia firma una doppietta che vale titolo e immagine: finale tutta azzurra nella sciabola femminile B, con oro ad Andreea Ionela Mogos e argento a Sofia Brunati. A Tbilisi, invece, gli Europei Cadetti continuano a premiare il gruppo Under 17: arrivano altre due medaglie, con Giovanni Pierucci d’argento nel fioretto maschile e Pietro Hirsch Butté bronzo nella sciabola maschile, facendo salire a cinque i podi italiani nelle prime due giornate individuali.

Pisa, Coppa del Mondo Paralimpica: Mogos raddoppia, Brunati d’argento nel derby La terza giornata al PalaCus consegna all’Italia una storia perfetta da copertina: Mogos–Brunati, finale tricolore nella sciabola femminile categoria B. Per Mogos è un altro segnale di leadership: dopo l’oro conquistato venerdì nel fioretto, bissa anche nella sciabola, centrando due successi in due giorni. Il cammino delle due azzurre è stato netto fin dall’avvio: Mogos ha superato la thailandese Jana (15-7), poi la georgiana Khetsuriani (15-8) e in semifinale l’ucraina Fedota-Isaieva (15-8). Brunati, dall’altra parte, ha eliminato l’ucraina Doloh (15-8), quindi ha dominato nei quarti un’atleta indicata come neutrale (15-2) e in semifinale si è imposta sulla polacca Strawinska (15-12). Nell’ultimo atto, tutto italiano, Mogos ha chiuso con autorità: 15-7 per l’oro, Brunati d’argento. Nella stessa prova: 10ª Julia Anna Markowska, 22ª Gloria Lorenzetti.

Trigilia a un passo dal podio nella sciabola A Nella sciabola femminile categoria A si ferma ai quarti Loredana Trigilia, che aveva aperto la gara con due vittorie su avversarie britanniche (15-5 su Seddon-Cowell e 15-8 su Collis), prima dello stop contro l’ucraina Morkvych (15-7): 8° posto finale.

Spada maschile: piazzamenti, migliori Lambertini e Platania Parisi Nella spada maschile categoria A i migliori italiani sono Emanuele Lambertini (11°) e Luca Platania Parisi (14°), entrambi fermati negli ottavi. A seguire: 19° Edoardo Giordan, 23° Samuele Frascaroli, 30° Gabriele Maria Albini. Nella spada maschile categoria B stop agli ottavi per Michele Massa (10°); gli altri: 22° Davide Costi, 27° Leonardo Rigo, 29° Andrea Jacquier, 30° Salvatore De Falco, 31° Simone Rabitti, 33° Saverio Bucci.

Tbilisi, Europei Cadetti: Pierucci d’argento nel fioretto, Hirsch Butté bronzo nella sciabola In Georgia l’Europeo Under 17 prosegue nel segno dell’Italia: dopo l’argento di Pietro De Gaetano e i due bronzi di Vittoria Mocci e Anna Torre nel day-1, sabato 21 porta altre due medaglie.

Fioretto maschile: Pierucci in finale, Guidi 5° Giovanni Pierucci chiude da argento un giorno da protagonista. Settimo dopo i gironi, ha costruito il podio battendo nell’ordine Torpegaard (15-7), Dezeric (15-4) e Gunther (15-12), poi ha centrato la certezza della medaglia nei quarti superando Belbouab (15-10). In semifinale ha dominato lo spagnolo Yi Xing Gao (15-8) guadagnandosi la finale, dove si è arreso al francese Mahel Boumaza (15-6), anche a causa di un problema fisico nel match conclusivo. Ai piedi del podio Luca Guidi, 5°, dopo un grande girone (miglior rendimento tra i 92 partecipanti) e tre vittorie convincenti prima dello stop nei quarti contro il francese Robiner (15-11). Gli altri: Giuseppe Di Martino 10°, Riccardo Mancini 34°.

Sciabola maschile: bronzo Hirsch Butté Nella sciabola maschile arriva il bronzo di Pietro Hirsch Butté, autore di un percorso in crescita: successi su Florez De Vargas (15-12), Schmierer (15-11) e Goldfeld (15-10), quindi un quarto dominato contro lo svizzero Biggio (15-4). In semifinale lo stop contro il turco Candeniz Berrak (15-11), ma il podio resta il premio di una prova di alto livello. Gli altri azzurri: 10° Tommaso Tallarico, 12° Jacopo Sciullo, 25° Christian Avaltroni.

Spada femminile: Aina 9ª, Quirini 14ª Nella spada femminile due italiane si fermano a un passo dalle migliori otto: Francesca Aina 9ª e Sofia Quirini 14ª (battuta all’ultima stoccata). Più indietro Clara De Donno 33ª e Benedetta Bianchi 39ª.