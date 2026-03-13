Lisa Vittozzi torna sul podio in coppa del mondo di biathlon: l’azzurra è seconda nella 7.5 km sprint di Otepaa, in Estonia, penultima tappa stagionale. La vittoria è andata alla francese Simon, poi Vittozzi a 2”9 e l’altra transalpina Jeanmonnet a 22”9.

Lisa Vittozzi si conferma protagonista ai massimi livelli della coppa del mondo di biathlon. L’atleta azzurra ha centrato un ottimo secondo posto nella 7,5km sprint di Otepaa, in Estonia, prima gara della penultima tappa della stagione iridata. Vittozzi, al 31° podio in carriera, ha dovuto cedere il passo solo alla francese Simon, che l’ha preceduta di 2”9. Emozionante il duello tra le due, protagoniste di un 10/10 perfetto al poligono e divise da poco meno di 3" sul traguardo. Per l'azzurra è il 4° podio individuale dell'anno, che la mette in ottima posizione in vista dell'inseguimento di sabato. Terzo posto per l’altra transalpina Jeanmonnet, a 22”9. Le altre azzurre: 16^ Passler, 31^ Auchentaler.