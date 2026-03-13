Offerte Sky
Klaebo dopo la caduta in Coppa del Mondo: lieve commozione cerebrale

dopo la caduta

Il fuoriclasse norvegese, protagonista di una brutta caduta innescata da Ben Ogden nella sprint a tecnica classica di Drammen valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato una lieve commozione cerebrale: salterà la 50 km in programma oggi, sabato 14 marzo, a Holmenkollen. Klaebo andrà poi valutato per la tappa finale di CdM della prossima settimana negli Usa: "Devo prendermi qualche giorno di riposo", ha scritto sui social

LA CADUTA DI KLAEBO

L''invincibile' Johannes Klaebo è costretto a fermarsi. Per il norvegese una lieve commozione cerebrale dopo la brutta caduta sulla neve che l'ha costretto al ritiro nella sprint a tecnica classica di Drammen. Un incidente innescato, involontariamente, dallo statunitense Ben Ogden, che ha fermato la striscia di vittorie consecutive del fuoriclasse dello sci di fondo a 12. Klaebo salterà la 50 km di Holmenkollen di oggi, sabato 14 marzo, e proverà a recuperare per la tappa finale di Coppa del Mondo di Lake Placid, negli Stati Uniti

Klaebo: "Mi prenderò qualche giorno di riposo"

Queste le prime parole di Klaebo pubblicato sul suo profilo Instagram: "Ieri sono caduto e ho battuto la testa piuttosto forte, ma fortunatamente tutto bene. Ho finito con una commozione cerebrale, quindi mi prenderò qualche giorno di riposo sia dall'allenamento che da internet, giusto per assicurarmi che tutto si sistemi bene. Ho solo una testa, quindi devo prendermene cura".

Il comunicato della federazione norvegese

Questo il comunicato della federazione norvegese riportato da diversi media, tra cui l'Equipe: "Klaebo ha una leggera commozione cerebrale e andrà monitorato per alcuni giorni. Sicuramente non prenderà parte alla 50 km di Holmenkollen. Dopodiché seguiremo con attenzione gli sviluppi e valuteremo se sarà il caso di gareggiare nella tappa finale di Coppa del Mondo prevista a Lake Placid, negli Stati Uniti, settimana prossima. È andata bene considerate le circostanze. Ora tornerà a casa a Trondheim".

