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Snowboardcross, Lisa Francesia-Boirai vince il mondiale juniores a Saint-Moritz

Snowboardcross

La classe 2008 ha dominato la giornata di gare a Saint-Moritz e si è imposta nella finale principale precedendo la svizzera Wiedmer e la francese Caiolo Serra. È la prima azzurra a conquistare il titolo iridato giovanile nella specialità

Lisa Francesia-Boirai è la nuova campionessa del mondo juniores di Snowboardcross. La classe 2008 è la prima azzurra a conquistare il titolo iridato giovanile della specialità. La diciassettenne di Courmayeur e portacolori dell'Esercito, che aveva già vinto la medaglia di bronzo nel 2024 a Gudauri, ha dominato la giornata di gare a Saint-Moritz: protagonista già dalle pre-heat della mattina, ha poi conquistato il successo nella finale principale nella quale ha preceduto la svizzera Noemi Wiedmer e la francese Fiona Caiolo Serra.

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