Dal Cairo a Padova, il weekend dell’Italia della scherma in Coppa del Mondo
Il weekend di Coppa del Mondo lascia all’Italia indicazioni molto diverse a seconda delle armi. Il fioretto femminile continua a garantire risultati di vertice, quello maschile conferma la sua identità soprattutto nella prova a squadre. Più articolato il bilancio della sciabola, tra il 5° posto di Curatoli al Luxardo e l’8° della squadra a Padova, mentre la spada attraversa una fase che richiede letture più prudenti
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