Debutto d’oro per l’Italia ai Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026. La prima giornata della kermesse continentale di scherma in carrozzina regala il trionfo della squadra azzurra di fioretto nella competizione Mixed Team. Il quartetto composto da Emanuele Lambertini, Michele Massa, Sofia Garnero e Andreea Mogos batte in finale per 20-16 l’Ungheria e si laurea campione d’Europa nella nuova gara, già inserita nel programma delle prossime Paralimpiadi di Los Angeles, che prevede la formula della “staffetta mista” con formazioni di due uomini e due donne (appartenenti alle categorie A e B). Esentata dal turno dei quarti, essendo testa di serie numero 1 del tabellone, la formazione del CT Alessandro Paroli, affiancato in panchina dal tecnico Andrea Baldini, ha dominato fin dalla prima stoccata la semifinale contro la Francia, imponendosi con il risultato di 20-2 e staccando così il pass per l’ultimo atto. In finale, contro l’Ungheria, gli azzurri hanno tirato un match perfetto: Andreea Mogos ha subito portato l’Italia avanti nel punteggio, Sofia Garnero ed Emanuele Lambertini hanno gestito benissimo, contenendo ogni tentativo di rimonta dei magiari, infine, nella quarta e conclusiva frazione, Michele Massa ha scritto il verdetto di 20-16 e sancito la prima medaglia d’oro azzurra al debutto in una grande kermesse internazionale del Mixed Team nel fioretto. Ha chiuso invece ai piedi del podio l’Italia della spada, schierata con Emanuele Lambertini, Amelio Castro, Sofia Garnero e Julia Markowska. Ammessa tra le “top 4” per diritto di ranking, la squadra guidata dal Responsabile d’arma Michele Tarantini e dal maestro Daniele Pantoni è stata superata in semifinale dall’Ucraina (poi vincitrice del titolo europeo) con il punteggio di 20-9, ritrovandosi così a disputare la finale per la medaglia di bronzo contro la Gran Bretagna. È stato un match vibrante, combattuto stoccata su stoccata, che ha visto i padroni di casa esultare per 20-17, decretando così il 4° posto della squadra italiana. Mercoledì 7 ottobre, nella seconda giornata dei Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026, cominceranno le gare individuali. In programma le competizioni di fioretto femminile e spada maschile. Tra le fiorettiste l’Italia schiererà nella categoria B Andreea Mogos e nella A Sofia Garnero e Loredana Trigilia. Nelle gare degli spadisti, invece, in pedana gli azzurri Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Luca Platania nella categoria A, nella B tireranno Amelio Castro, Andrea Jacquier, Michele Massa e Davide Costi mentre nella categoria C sarà impegnato Leonardo Rigo.