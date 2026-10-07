L'oro di Andreea Mogos nel fioretto categoria B, l'argento di Amelio Castro nella spada B e i bronzi di Sofia Garnero nel fioretto A e Leonardo Rigo nella spada C: gli azzurri aggiungono altri successi al medagliere della manifestazione in corso a Cardiff

Quattro medaglie per l’Italia ai Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026: un oro, un argento e due bronzi che confermano gli azzurri tra i protagonisti della rassegna continentale. Il risultato più importante porta ancora la firma di Andreea Mogos, campionessa europea nel fioretto categoria B. Argento per Amelio Castro nella spada B, bronzi per Sofia Garnero nel fioretto A e Leonardo Rigo nella spada C.

L'oro di Mogos Per Mogos è un altro titolo di prestigio da aggiungere a una carriera già ricca di successi internazionali. Campionessa del mondo in carica, la torinese delle Fiamme Oro completa il percorso nel fioretto individuale con una prova nettamente superiore alle avversarie e conquista il secondo oro della sua rassegna dopo quello ottenuto nel Mixed Team. Un altro risultato che ne conferma il ruolo di riferimento della scherma paralimpica italiana.

L'argento di Amelio Castro Ha un significato speciale anche l’argento di Amelio Castro, alla prima medaglia con la Nazionale italiana. Lo spadista delle Fiamme Oro arriva fino alla finale della categoria B, dove viene fermato dal britannico Dimitri Coutya, ma il secondo posto resta un risultato di grande valore, anche per la storia personale dell’azzurro e per il suo esordio ad alto livello con i colori dell’Italia. Nella stessa prova Michele Massa chiude al settimo posto, mentre Andrea Jacquier e Davide Costi terminano rispettivamente 19° e 20°.

Da sinistra a destra: Garnero, Mogos, Castro e Rigo

I bronzi di Garnero e Rigo ll bronzo di Sofia Garnero segna invece un passaggio importante nella crescita della ventenne del Frascati Scherma. Per lei è la prima medaglia individuale in una grande competizione internazionale, arrivata nel fioretto categoria A al termine di una prova di personalità. Loredana Trigilia conclude al nono posto. Sul podio anche Leonardo Rigo, terzo nella spada categoria C. Il modenese conferma la propria competitività internazionale con un altro piazzamento di rilievo, fermandosi soltanto in semifinale per una stoccata. Nella spada A, Emanuele Lambertini sfiora la zona medaglie e chiude sesto; Edoardo Giordan è 15°, Luca Platania Parisi 16°.