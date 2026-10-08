La Russia torna a investire nello sport internazionale e, per farlo, guarda ancora una volta all'Italia. Dopo Emanuela Maccarani nella ginnastica ritmica, è Andrea Cassarà a prendere la strada di Mosca. Due volte campione olimpico e otto volte campione del mondo, con un titolo individuale e sette a squadre (uno dei quali proprio a Mosca nel 2015), uno dei fiorettisti più vincenti della storia azzurra, a 42 anni il bresciano inaugura la sua prima grande esperienza alla guida di una nazionale. E non di una qualunque: quella che per decenni è stata, insieme all'Italia, una delle grandi potenze mondiali del fioretto.

La notizia, anticipata in Italia il 7 ottobre dall'ANSA e ufficializzata dalla Federazione russa di scherma, ha subito il sapore di un ritorno al passato, ma con un obiettivo molto contemporaneo: Los Angeles 2028. A Mosca hanno accolto Cassarà augurandogli "energia inesauribile, infinita pazienza, buona fortuna e successo nel suo lavoro a beneficio della scherma russa". Un benvenuto caloroso. Soprattutto l'augurio di infinita pazienza, conoscendo il mestiere e il carattere del protagonista, potrebbe rivelarsi particolarmente azzeccato.

Non chiamatelo semplicemente ct. Cassarà ha chiarito a Sky Sport che il suo incarico sarà quello di direttore generale del fioretto, maschile e femminile, con una responsabilità che comprende l'intero progetto tecnico. "Sopra di me gerarchicamente avrò solo Mamedov", ha spiegato, riferendosi al presidente della Federazione russa Ilgar Mamedov. Il contratto scadrà formalmente il 31 dicembre 2027, con possibilità di proroga fino al termine del 2028. La destinazione è già scritta: i Giochi olimpici di Los Angeles.

E Cassarà non nasconde quanto consideri prestigiosa questa opportunità. "Per chi desidera fare il mio mestiere di tecnico del fioretto, questo è l'incarico più prestigioso. Puoi avere solo due incarichi tanto prestigiosi: uno è quello dell'Italia, ma già ottimamente occupato da un amico, che è Simone Vanni. Il secondo, più di respiro internazionale, è questo"-. Una gerarchia personale che racconta bene la storia della specialità, ma anche l'ambizione del nuovo direttore generale.

"Storicamente sono i due Paesi con le Nazionali più vincenti. Sappiamo che oggi la Russia non è più la squadra di dieci anni fa, ma è una squadra che vuole ritornare a investire, ritornare a vincere e a 42 anni è motivo di orgoglio essere qui e far parte di questo processo".