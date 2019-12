Sci alpino, gigante Alta Badia: vince il norvegese Kristoffersen

Henrik Kristoffersen, sesto dopo la prima manche, trionfa nello slalom gigante della Val Badia. Il nuovo leader della Coppa di specialità è stato molto bravo nella seconda parte di gara a recuperare ben 5 posizioni nonostante la pista fosse molto mossa e ondulata a causa delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Per lo stesso motivo la gara è stata accorciata con la partenza spostata all'inzio del muro. Kristoffersen ha vinto davanti al francese Sarazzin, che ha recuperato ben 22 posizioni, e allo sloveno Kranjec. Migliore azzurro De Aliprandini, 16esimo. Poi per l'Italia in classifica ci sono Riccardo Tonetti 18° in 1.58.80 e Manfred Moelgg 28° in 1.59.76 mentre il giovane Hannes Zingerle, dopo un grave errore, ha chiuso con fortissimo ritardo arrivando in fondo solo per onor di firma. Dopo la prima manche era nono ma nella seconda ha spigolato e non è più riuscito a recuperare. Lunedì si torna in pista: in programma il gigante parallelo. Brivido per il passaggio del giudice mentre sfreccia sul traguardo il croato Zubcic: scontro evitato solamente per un soffio.