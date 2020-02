Sci, Coppa del mondo: Brignone in testa nella combinata di Crans Montana dopo il SuperG

Con una gara coraggiosa e spettacolare, attaccando metro per metro, l'azzurra Federica Brignone in 1.15.62 è nettamente al comando dopo la prova di superG della combinata di coppa del mondo di Crans Montana, la seconda delle tre stagionali. Seguono la slovacca Petra Vlhova in 1.16.20 (+ 0.58) e l'austriaca Nina Ortlieb in 1.16.28 (+ 0.66). Per l'Italia in classifica ci sono poi Laura Pirovano buona 7/a in 1.16.66 ed Elena Curtoni al momento 11/a in 1.17. 21. Più indietro Nadia Delago in 1.18.27. Fuori per salto di porta, in una difficilissima curva a destra su cui solo Brignone è riuscita a tenere bene la linea, è finita invece la piemontese Marta Bassino quando era addirittura la più veloce. Stessa sorte nello stesso punto per Nicol Delago. La decisiva manche di slalom è in programma alle ore 13,30.