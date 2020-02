Federica Brignone sulla pista di casa da leader di Coppa

A La Thuile è inverno pieno. Nevica molto fitto. E’ una di quelle giornate in cui tutti fanno sosta al bar per gustare una cioccolata calda. Tutti tranne lei: Federica Brignone. Per questo talento dello sci italiano la parola riposo esiste, ma la usa davvero poco. Il brutto tempo è da sfruttare comunque: significa adattamento e possibilità di provare situazioni nuove. Lo sci è uno sport all’aria aperta e può capitare di gareggiare anche in considizioni di questo tipo.

E’ una giornata speciale per Federica perché oltre a Gianluca Rulfi, allenatore responsabile del gruppo elite di cui lei fa parte, c’è tutta la sua famiglia in pista. La mamma Ninna Quario (ex sciatrice di Coppa del mondo con 4 vittorie e 15 podi), il papà Daniele (maestro di sci e allenatore) e il fratello Davide (ex atleta e ora allenatore e angelo custode di Federica). Tutti e quattro insieme per fare insieme ciò che amano: sciare.

In questo caso Federica prova la pista su cui gareggerà sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo (in programma un Super G e una combinata), la mamma le liscia la pista per evitare accumuli di neve pericolosi e il papà con il fratello si confrontano con lei sull’atteggiamento da tenere in queste condizioni.

Federica è pronta e carica per questo appuntamento. Aspettava un bagno di folla, visto che gareggia a pochi chilometri da casa, ma purtroppo le limitazioni imposte dal diffondersi del Coronavirus consentiranno l’accesso a un numero esiguo di persone. E’ un dispiacere sicuramente visto che in calendario non era stata inserita nessuna gara regionale in modo che tutti gli sci club valdostani potessero andare a applaudire il loro idolo, ma questo non fermerà Federica intenzionata a difendere la leadership della classifica di Coppa del mondo con 1298 punti. La Shiffrin, ancora assente in gara dopo l’improvvisa scomparsa del padre, insegue a meno 73. La Vlhova a 159.