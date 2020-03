Auguri Celina Seghi, la campionessa di sci compie 100 anni

Classe 1920, in carriera ha vinto 25 titoli italiani, una medaglia mondiale ed è stata l’unica donna capace di battere… Zeno Colò!

Quando si compiono gli anni si dice, come augurio, “cento di questi giorni”. Beh, Celina Seghi li ha appena fatti. Celina Seghi, sciatrice, campionessa, abetonese doc. Stesso anno di nascita (1920) di un certo Zeno Colò: altro abetonese e altro supercampione, l’uomo dalla gambe di acciaio, supermedagliato olimpico e mondiale in discesa e gigante.

Celina no, non è così dura o rocciosa. A vederla ora è una classica e dolce vecchina con un meraviglioso sorriso stampato su di un piccolo e bel volto. Celina Seghi, ultima di otto figlie, fu registrata all’anagrafe dopo 48 ore perché nevicata talmente tanto all’Abetone che era impossibile uscire. Predestinata? Sicuro.

Allenata dal fratello Gino e bloccata dal conflitto bellico e dal consueto - per quegli anni - discriminante al femminile è riuscita a vincere molto: dalla prestigiosa K di diamante del trofeo Kandahar (il massimo per uno sciatore di quell’epoca) al bronzo in slalom del Mondiale di Aspen nel 1950. Solo quarti posti alle Olimpiadi di Sankt Moritz e Oslo.

Fortissima e di gran classe, riusciva anche a battere i maschi. Ed anche Zeno Colò, ai Mondiali del 41 a Cortina, mai omologati. Un rientro a casa trionfale per Celina, più mortificante per Zeno: tanto da trovare i ferri da maglia come regalo da suo padre, una beffa bella e buona.