Se tutto fosse stato normale avremmo seguito Federica Brignone in capo al mondo per raccontare la sua Coppa. Purtroppo il Coronavirus ha cambiato le priorità di ognuno di noi. Nella vita e nel lavoro. Federica però andava celebrata e grazie alla sua disponibilità di qualche giorno prima che tutto si fermasse siamo riusciti a raccontarla

Federica Brignone ha vissuto una stagione straordinaria che ha regalato all’Italia gioie ogni week end.. Si è aggiudicata 5 gare ed è stata sul podio 11 volte in 4 discipline: gigante, super g, discesa e combinata. Ha lottato per essere sempre fra le migliori e con una costanza incredibile è rimasta ad alto livello sempre: da ottobre a marzo. E’ migliorata sia a livello sciistico sia a livello mentale, anche se – come racconta lei stessa – in partenza e soprattutto in gigante l’agitazione c’è sempre.

La Coppa del mondo generale è per lei un punto di arrivo di un cammino iniziato più di 10 anni fa da una ragazzina che chiedeva solo di gareggiare in tutte le discipline e tutti i week end perché questo la rendeva viva e le permetteva di crescere.



Il ritmo – evento dopo evento – ancora oggi le dà la carica che le serve. Il focus passa da un fine settimana all’altro senza andare troppo lontano: basta mettere a fuoco la prossima sfida e su quella migliorarsi. E così grazie a 25 gare spettacolari e con il record italiano di punti – 1378 - si è portata a casa la sfera di cristallo che nessuna sciatrice azzurra aveva mai conquistato.



Non è arrivata a questo traguardo da sola. Lei ha scritto una lunga lettera per ringraziare tutte le persone che l’hanno accompagnata in questo viaggio. Purtroppo nel nostro racconto non siamo riusciti a parlare con tutti, ma presto quando tutto tornerà normale, ci sarà spazio per incontrare ancora Fede e chi le ha permesso di realizzare il suo sogno.