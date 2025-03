Kristoffersen vince anche in slalom. Vinatzer 9°

Henrik Kristoffersen concede il bis a Kranjska Gora. Dopo aver vinto il gigante di sabato, il norvegese ha vinto anche lo slalom sulla Podkoren-3, ottenendo la 33esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, le stesse di Bode Miller. Una straordinaria prestazione di Kristoffersen che ha fatto la differenza nella seconda manche. Sesto ex aequo con Feller a metà gara, il norvegese è stato impeccabile negli ultimi due settori della seconda discesa. Sul podio salgono anche il connazionale Timon Haugan, lontano 17 centesimi, e l'austriaco Manuel Feller. Quarto posto per Loic Meillard, leader dopo la prima manche. Kristoffersen, al 94° podio in carriera, consolida così il primato nella coppa di specialità, guadagnando 74 punti su Clement Noel. In casa Italia c'è il nono posto di Alex Vinatzer che ha chiuso a 94 centesimi da Kristoffersen, con cinque posizioni recuperate dopo la prima manche. Diciottesimo posto, invece, per Stefano Gross. Gli uomini torneranno in pista il prossimo weekend a Kvitfjell dove sono in programma due discese libere e un superG.